Amoroso: “Il Bologna può andare presto in Europa”

C’è grande fiducia attorno al Bologna e anche un grande ex come Christian Amoroso si è detto convinto di un possibile sbarco in Europa dei rossoblù. Con Mihajlovic alla guida e con le risorse della proprietà, il Bologna potrà sperare nell’Europa League:

“Ci sono stati alti e bassi ma la squadra sta facendo bene – ha affermato – Si vede la mano di Mihajlovic, la squadra gli somiglia molto e poi la società è stata brava ad investire anche sulle strutture. Le disponibilità economiche ci sono per poter andare in Europa. Barrow? Sta facendo grandi cose, ma c’è anche un bel centrocampo, con forza e dinamismo, e tanti giovani che si stanno mettendo in mostra”.