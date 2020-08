Amichevole con la Feralpi Salò a porte chiuse?

Quella con la Feralpi Salò sarà l’unica amichevole che il Bologna giocherà in quel di Pinzolo prima del via ufficiale della stagione 2020-21. Ad ufficializzare la sfida è stata la società felsinea con una nota ufficiale, nella quale viene specificato che il fischio d’inizio è previsto per le ore 17 del 5 settembre prossimo.

Sarà un test importante per i rossoblù, visto e considerato che in fin dei conti si tratterà dell’unico vero banco di prova prima dell’inizio del campionato. Tra i nodi che ancora restano da sciogliere in merito a questa sfida c’è quello legato al pubblico: ci potrà essere oppure no? In effetti il Bologna non ha specificato se la sfida sarà a porte chiuse o meno, sono in corso alcune valutazioni che porteranno ad una decisione finale. Ad oggi resta difficile pensare che anche solo una piccola cornice di tifosi possa avere accesso al campo per assistere alla sfida dal vivo, per eventuali ufficialità in merito i prossimi giorni saranno decisivi.