Qui Casteldebole, rientrati i nazionali

Le ultime da Casteldebole

I ragazzi di Sinisa Mihajlovic sono scesi in campo per preparare al meglio la prossima sfida contro il Venezia, svolgendo prima lavoro tecnico tattico, poi una partitella a 8, che ha visto il ritorno in gruppo di Lukasz Skoruspki, Mattias Svanberg e Gianmarco Cangiano, appena rientrati dopo gli impegni con le rispettive nazionali. Oggi rientreranno in città anche altri nazionali tra cui Theate, Mbaye, Vignato, Arnautovic, Skov Olsen e Barrow. Terapie e lavoro differenziato per De Silvestri.