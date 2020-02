Allenamento martedì a porte…

Dopo il grande successo sulla Roma, Mihajlovic concede due giorni di riposo ai suoi ragazzi. Oggi e domani infatti il Bologna non si allenerà, ma scenderà in campo solo da martedì per preparare la sfida di sabato contro il Genoa.

La seduta di martedì a Casteldebole è in programma per le ore 14: per l’occasione, le porte del centro sportivo saranno aperte al pubblico.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“La squadra godrà ora di due giorni di riposo: i lavori verso la gara col Genoa riprenderanno martedì a Casteldebole, con una seduta a porte aperte alle 14”.