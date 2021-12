Allenamento Juventus, Mckennie recuperato

Il report odierno dell'allenamento bianconero

Come riferisce Gazzetta, doppia seduta per la Juventus in preparazione per la trasferta emiliana. Buone notizie dall'infermeria con Massimiliano Allegri che recupererà Weston Mckennie che ha svolto l'intero allenamento con il gruppo; da valutare invece le condizioni di Kulusevski, a riposo dopo l'intervento al naso. Intanto in borsa le quotazioni non sono mai state così basse negli ultimi 5 anni, un record negativo, toccando un clamoroso -3,7%.