Mancano due giorni alla gara contro il Parma, ed il Bologna continua a preparare la sfida nel migliore dei modi. In attesa di capire se Mihajlovic potrà essere in panchina, i rossoblu si alleneranno oggi a Casteldebole: per l’occasione, il centro sportivo sarà chiuso al pubblico.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Oggi, a due giorni dalla gara col Parma, la squadra si allenerà a porte chiuse”.