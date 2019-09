Allenamento a Casteldebole: le condizioni di Danilo

Grande gioia per il Bologna, che rientra a casa con 3 punti pesantissimi dopo la rimonta di ieri pomeriggio a Brescia. Ora i ragazzi rossoblu avranno davanti una settimana piena di allenamenti in preparazione al match casalingo contro la Roma. Si inizia stamattina con una seduta defaticante a Casteldebole per i giocatori che sono stati schierati titolari al Rigamonti; allenamento più intenso invece per gli altri. Lavoro ovviamente ancora differenziato per Danilo.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Dopo il successo di ieri, questa mattina la squadra è tornata al lavoro a Casteldebole in preparazione a #BFCRoma. Seduta defaticante fra palestra e campo per i titolari di Brescia, allenamento più intenso per gli altri, insieme ad alcuni ragazzi della Primavera. Differenziato per Danilo”.