Allenamento a Casteldebole: differenziato per Danilo

Il Bologna prepara al meglio la gara di domenica pomeriggio contro la Roma, senza lasciare nulla al caso. Questa mattina i rossoblu sono scesi in campo a Casteldebole svolgendo un allenamento a porte chiuse. Seduta tattica per i ragazzi, seguita da qualche esercitazione sui calci piazzati. Lavoro personalizzato per il solo Danilo, che a questo punto non dovrebbe essere nemmeno convocato per la 4^ giornata di Serie A.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Seduta tattica a Casteldebole a due giorni dalla partita con la Roma; al termine, la squadra si è esercitata sui calci da fermo. Differenziato per Danilo”.