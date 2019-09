Allenamento a Casteldebole

Dopo la delusione inflitta ieri dalla Roma, il Bologna è subito rientrato in campo. Questa mattina, a Castedebole i rossoblu si sono allenati in vista della gara di mercoledì sera al Marassi contro il Genoa. Lavoro di scarico per i titolari. Ancora a parte invece Danilo, che non sarà probabilmente disponibile contro il Grifone.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Dopo la sconfitta con la Roma, i rossoblù sono tornati subito al lavoro a due giorni da #GenoaBFC: lavoro di scarico per i titolari di ieri, allenamento sul campo per gli altri, con partitella conclusiva insieme ad alcuni Primavera. Differenziato per Danilo”.