Allenamento a Casteldebole

Con quasi tutto il gruppo al completo, il Bologna scende in campo per preparare la trasferta di Brescia. Sabato mattina a Casteldebole, i giocatori rossoblu hanno svolto solamente una seduta atletica, senza caricare troppo. Dopo l’infortunio di Danilo, non ci sono novità dall’infermeria.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“In chiusura di settimana, i rossoblù oggi hanno svolto una seduta prettamente atletica agli ordini del preparatore Marchesi, in una bella mattinata di sole”.