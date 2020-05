Allenamenti collettivi, il Bologna tra le guide della Serie A

Già da martedì il Bologna ha lavorato in gruppo, uno dei primi club ad usufruire della concessione degli allenamenti collettivi. Non è ancora aria di contrasti e partitelle, ma a Casteldebole c’è ottimismo e ogni giorno è un passo in avanti verso la riconquista della normale routine stagionale. Per l’avvio delle partitelle si attenderà il terzo giro di tamponi, come da indicazioni ricevute dalla società rossoblu.

Oggi a Casteldebole è stata la seconda volta con gli spogliatoi aperti dopo l’emergenza da Coronavirus. Sono proseguiti gli allenamenti a piccoli gruppi di 5, con torelli, esercizi di conclusione a rete e lavoro tattico a distanza. Ovviamente attrezzi e palloni, come imposto dalla nuova routine, sanificati prima e dopo il lavoro in campo. A riportarlo è Stadio.