Alle 15.30 l’amichevole contro la Feralpi Salò

Oggi il ritiro di Pinzolo si concluderà con la gara amichevole delle 15:30 contro la Feralpi Salò, formazione che milita nel campionato di Serie C. Lo comunica il sito ufficiale del Bologna.

La partita sarà trasmessa in esclusiva per Bfc Tv sulla pagina Facebook ufficiale del Bologna, aperta e visibile anche ai non iscritti. Al termine dell’incontro il gruppo rossoblù farà rientro in città. Sempre oggi, inoltre, verrà svelata la terza maglia con cui il Bologna affronterà il prossimo campionato, e verrà indossata proprio nell’amichevole di oggi pomeriggio. Per quella di casa e da trasferta, invece, bisognerà attendere domani.