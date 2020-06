Allarme tiri in porta, con la Juve peggior gara del Bfc

Il Bologna di Mihajlovic è una squadra propositiva, che attacca, che spesso chiude gli avversari nella propria metà campo e, soprattutto, conclude molto a rete.

Purtroppo, però, lunedì sera contro la Juventus il dato dei tiri in porta è stato il peggiore dell’annata. Lo sottolinea il Corriere dello Sport Stadio riportando i dati di media della squadra di Sinisa Mihajlovic. Il Bologna infatti tira 5.9 volte a partita in porta, lunedì sera invece solo Gary Medel ha centrato i pali difesi da Sczcesny facendo scendere la media a 5.7. I tiri totali sono 156 per il Bologna, dato frutto soprattutto di due giocatori che più di ogni altro tendono a calciare verso la porta: Sansone con 48 e Orsolini con 57.