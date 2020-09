Allarme Covid in Serie A, 14 positivi nel Genoa. Ipotesi playoff?

Ieri in tarda serata è arrivata una spiacevole notizia in casa Genoa. Infatti, sono risultati positivi al Covid-19 ben 12 tesserati tra staff e giocatori. A questi 12 si aggiungono Perin e Schone già positivi in precedenza e che non erano appunto stati convocati per Napoli-Genoa. Nessuno fra i soggetti risultati positivi ieri (di cui non sono state diffuse le generalità) è stato fortunatamente ospedalizzato, anche se uno degli ultimi casi lamenterebbe tosse e febbre.

