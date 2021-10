Alessandro Budel: “Il Bologna ha fatto qualcosa in più. Udinese brava a provarci”

Le parole del commentatore di DAZN

"Il Bologna ha fatto qualcosa in più rispetto all'Udinese. I bianconeri però in 10 contro 11 sono stati molto bravi a provarci fino alla fine soprattutto con Beto e Deulofeu. Gli attacanti del Bologna? Arnautovic bene nel primo tempo, così così nel secondo tempo. Bravo Barrow a sfruttare il bellissimo lancio di Dominguez. Tutto sommato un pareggio giusto"