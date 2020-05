Alberto Aitini: “La popolazione ha osservato le norme di sicurezza oggi”

Intervistato a Sport Today, l’assessore comunale alla sicurezza, Alberto Aitini, ha parlato del primo giorno della Fase Due: “Stamattina si è partiti bene. Fino a metà mattinata i parchi erano abbastanza vuoti, poi piano piano si sono riempiti. La buona notizia è che la popolazione ha recepito il messaggio e ha osservato le norme di sicurezza. Le mascherine erano indossate, non ci sono stati assembramenti e si è sempre rispettata la distanza sociale. C’è sicuramente molta più gente in giro per la città, mi appello alla responsabilità di tutti, evitando assembramenti. Ci tendo a sottolineare che non è possibile muoversi a proprio piacimento. Lo spostamento deve avere sempre un fine. Il principio degli spostamenti è sempre quello dello spostamento singolo, ma per chi ha problemi motori è ovvio che un accompagnatore è concesso”.

