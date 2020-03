Albertini attacca Pippo Inzaghi: è scontro sui social

Parole dure di Demetrio Albertini, la cui posizione sulla strategia da adottare in questo momento è ormai molto chiara. Il presidente dell’AIC non ha così potuto resistere oltre, ed ha commentato con tono critico le parole di Pippo Inzaghi, suo ex compagno al Milan ed ex allenatore del Bologna. L’attuale tecnico del Frosinone è a +22 sulla seconda in classifica in Serie B, e chiaramente spinge per tornare a giocare il prima possibile: “Sento tante parole, ma la cosa più giusta è tornare a giocare per garantire la regolarità del campionato”.

Non si è quindi fatta attendere la risposta di Albertini, che sul proprio profilo Instagram ha postato una “storia” abbastanza eloquente: “L’ignoranza sceglie sempre le parole sbagliate”.

La storia Instagram di Albertini