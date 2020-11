Al Napoli basta Osimhen, Bologna sconfitto 0-1

Il Napoli passa meritatamente al Dall’Ara, ma lo fa solo per una rete a zero nonostante una partita comandata in larga parte. Azzurri in vantaggio con Osimhen al 23′, poi un po’ di sufficienza e qualche spreco per gli uomini di Gattuso che alla fine hanno rischiato di subire il pari beffa con Orsolini. A metà secondo tempo raddoppio di Koulibaly fermato dal Var.

Scheda 1 di 3