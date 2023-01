Al Dall’Ara debutta il fuorigioco semi-automatico

Arriva la prima anche in Serie A per il fuorigioco semi automatico già visto al recente Mondiale di Qatar.

Di fatto, sarà la tecnologia a stabilire l'entità o meno di un fuorigioco tramite l'utilizzo di 12 telecamere e 29 punti di tracciamento per ogni singolo giocatore. La definizione tecnica è SAOT e stasera sarà nelle mani degli uomini Var di Lissone che saranno Di Bello e Muto. Il sistema analizza la posizione di ogni singolo giocatore nel momento in cui parte il pallone in modo tale da stabilire la posizione regolare o meno in circa mezzo secondo di tempo.