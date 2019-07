Al Bologna l’International U14

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna comunica che l’U14 ha vinto il torneo ‘International U14’, competizione che si è tenuta a Montreal e svoltasi interamente nel centro tecnico degli Impact. I ragazzi allenati da mister Francesco Morara, superata la fase a gironi, hanno prevalso nei quarti di finale su Toronto dopo la lotteria dei calci di rigore. In semifinale invece netta vittoria per 6 a 0 contro i DC United. ‘Derby’ in finale con la vittoria del Bologna per 3 a 0 contro gli Impact con tripletta di Christian De Marco che è anche stato eletto capocannoniere del torneo. Si tinge di rossoblù anche l’altro premio individuale: Manuel Rosetti è infatti stato eletto miglior giocatore della competizione.