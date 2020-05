Aitini: “Doverosa qualche limitazione in più”

Occorre prudenza

Intervenuto su E’Tv Rete7, l’assessore Aitini parla della nuova ordinanza che entrerà in vigore dal 28 maggio. Nelle sue parole l’invito a rispettare le regole per non tornare ad un punto di estrema criticità:

“Era doveroso porre qualche paletto in più per non permettere un ritorno di fiamma da parte del contagio.

In alcune piazze della città, specialmente in quelle al centro, si creavano diversi assembramenti e questo non faceva altro che creare problemi non solo dal punto di vista sanitario”.