Ail – Oggi la video conferenza ‘Con Sinisa per la ricerca’

In occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, Ail Bologna presenta ‘Con Sinisa per la ricerca’.

Si tratta di una campagna a sostegno dei giovani ricercatori dell’Istituto di Ematologia Seragnoli del Sant’Orsola organizzata da Ail Bologna con il sostegno di Sinisa Mihajlovic e del Bologna Football Club 1909. Si terrà infatti alle 16 una video conferenza con il tecnico del Bologna assieme a Sante Tura, presidente Ail Bologna, Michele Cavo, direttore Istituto Seragnoli, Francesco Gesualdi, direttore generale Ail e Marco Lombardo, assessore alle politiche per il terzo settore del Comune di Bologna.

La video conferenza sarà trasmessa in streaming sulla pagina Facebook Ail Bologna e suRadio 1909.it