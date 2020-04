AIC decisa: “Tamponi? Niente privilegi per i calciatori”

In un mondo in cui regna sempre più il potere e l’egoismo, ecco il gesto che tanto fa bene da parte dei calciatori. Tra società e istituzioni, questa volta sono gli stessi giocatori a lanciare un bel segnale a tutto il movimento calcistico. Come riporta il “Corriere dello Sport”, infatti, l’AIC avrebbe rifiutato qualsiasi tipo di trattamento di favore per i ragazzi.

Dopo aver esaminato il protocollo medico, l’Associazione Italiana Calciatori teme che gli atleti vengano etichettati come privilegiati dal punto di vista sanitario. Come spiegato dall’ente, dunque, gli stessi giocatori non vorrebbero avere la precedenza su medici e infermieri per quanto riguarda test e tamponi.

