Agresti: “Voci su Dybala positivo al covid19 non vere”

Intervistato da E’Tv Rete 7, Romeo Agresti parla della situazione riguardante Dybala e la sua presunta positività al COVID19.

Secondo il giornalista infatti non sono da considerare attendibili le voci che filtrano dalla Spagna in quanto la Juventus non ha ancora fatto sapere nulla:

“Dalla Juventus non arrivano ancora notizie ufficiali. La società ha infatti dichiarato di voler comunicare nuove informazioni soltanto quando i giocatori continueranno ad essere negativi ai tamponi. Attualmente non sono arrivate comunicazioni di questo tipo”.