Agliardi su Skorupski: “Porterà punti”

Łukasz Skorupski di nuovo nel mirino della critica. Vita difficile quella del portiere, chiamato a non sbagliare mai per non finire nel tritacarne. Dopo un buon rendimento la passata stagione, con 13 clean sheet, il portiere polacco è di nuovo incappato in qualche errore di troppo nelle prime nove partite. Soprattutto nelle gare casalinghe è mancato qualcosa con l'uscita con l'Empoli, la respinta incerta con la Salernitana e l'uscita di sabato con la Samp. In passato Bologna ha vissuto altri momenti di poca fiducia verso il portiere di turno, tra questi anche Federico Agliardi intervistato oggi da Repubblica: