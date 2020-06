Ag. Cangiano: “Il Bologna lo ha gestito bene, ma la strada è lunga”

Un quarto d’ora di grande qualità per Gianmarco Cangiano contro la Juventus. Il ragazzo 2001 prelevato in estate dalla Roma ha strappato l’occhio alla platea rossoblù e alla stampa che lo ha esaltato in questi giorni. Il pensiero del suo agente Alessandro Luci:

“I media lo hanno esaltato, ma la strada è lunga – ha affermato a Tmw – Il Bologna lo ha gestito alla perfezione, gli ha tolto la responsabilità di un investimento importante e ha fatto un percorso in Primavera, poi Mihajlovic gli ha dato la possibilità di allenarsi in prima squadra. Sappiamo che con Sinisa anche i sedicenni, come è successo con Donnarumma, possono essere lanciati”.