Tutto il mondo sostiene Mihajlovic nella sua lotta alla leucemia. In centinaia tra calciatori, club e tecnici si sono espressi per dare il massimo supporto all’allenatore del Bologna, che tre giorni fa ha iniziato il primo ciclo di cure all’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Nella giornata di ieri è anche apparso uno striscione sotto casa sua, a Roma, che recita: “Sinisa, vinci la tua battaglia più importante”. Tutto il mondo del pallone grida in coro forza Mihajlovic.