Aebischer: “Mihajlovic vincerà anche questa volta”

Le parole di Michel Aebischer

Non ha praticamente trovato spazio, ma quando il tuo allenatore combatte una battaglia contro un avversario che va oltre il campo da calcio bisogna stringersi e lottare tutti assieme. Michel Aebischer è arrivato a gennaio per sopperire all'assenza di Nico Dominguez, ma a parte qualche scampolo di partita spesso è rimasto in panchina.

Il mediano svizzero è però in pianta stabile in nazionale e si attende che possa trovare la sua dimensione anche a Bologna. Aebischer ha parlato dal ritiro elvetico sulla situazione del tecnico serbo: "È dura, ti accorgi che il calcio non è così importante quando di mezzo c'è la salute. Mihajlovic tornerà di nuovo ad allenare e sconfiggerà questo male come già fatto l'ultima volta".