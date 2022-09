Aebischer: “Felici per la vittoria. Mihajlovic? Lo ringrazio”

"È una grande gioia vincere questa prima gara della stagione - si legge sul sito del Bologna - È stato un inizio di campionato faticoso con risultati non all’altezza della nostra rosa e delle prestazioni, ma abbiamo lavorato tanto e creduto sempre in noi stessi. Questa è stata una settimana difficile cominciata con l’esonero di Mihajlovic. Con Vigiani e il suo staff siamo ripartiti un po’ da zero, abbiamo lavorato tanto e ci siamo preparati bene, alla fine è arrivata questa vittoria. Mi sento di ringraziare Mihajlovic, gli voglio bene per tutto quello che mi ha dato e sono dispiaciuto per i risultati delle ultime gare e per come sono andate le cose. Thiago Motta lo conosco come grande giocatore, per me è stato anche un modello da seguire perché giocava in mezzo al campo. Sono sicuro che anche da allenatore farà una grande carriera”.