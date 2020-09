E’ il momento del tifo, del calore. Oggi alle 15 il tifo rossoblù si è radunato a Casteldebole per trasmettere alla squadra un messaggio di carica e fiducia in vista della nuova stagione che in casa partirà lunedì contro il Parma. Grande entusiasmo oggi pomeriggio fuori dai cancelli del Niccolò Galli dove i tifosi si sono ritrovati e hanno incrociato, a debita distanza, il saluto della squadra capeggiata da Sinisa Mihajlovic.

