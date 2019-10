Adesso la sosta, poi la Juventus

Il Bologna ha portato a casa un ottimo punto ieri pomeriggio al Dall’Ara contro la Lazio, rischiando addirittura di vincere. Dopo 7 giornate, quindi, i rossoblu sono a quota 9 punti in classifica. La squadra di Mihajlovic sta mostrando sempre maggiore personalità e voglia di offendere e, soprattutto fra le mura amiche, è diventato un avversario complicato da affrontare per chiunque. Ora però arriva la sosta per le nazionali, dove tutti i ragazzi potranno recuperare le energie e prepararsi alla prossima battaglia.

L’8^ giornata sarà infatti sulla carta la partita più difficile dell’anno: sabato 19 ottobre, ore 20.45, il Bologna sarà di scena all’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus. I Campioni d’Italia sono appena tornati in testa alla classifica battendo l’Inter, e non hanno alcuna intenzione di lasciare quella posizione. In compenso, il Bologna arriva carico, rispettando l’avversario ma senza temerlo. Mihajlovic giocherà molto sulle motivazione dei suoi giocatori: fare uno scherzetto ai Campioni d’Italia sarebbe indimenticabile.