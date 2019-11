Addio Civ, le parole dei suoi amici e colleghi a Sport Today

Intervenuto a Sport Today, Manfredi Campione ha parlato della sua esperienza con Gianfranco Civolani: “Io sono cresciuto seguendo i racconti del Civ in tv, in radio e nei giornali. Poi grazie alla mia esperienza lavorativa sono riuscito a conoscerlo più da vicino. Un uomo di passione, innamorato dello sport della sua città. Ha fatto di tutto e parlato di tutto anche al di fuori dello sport. Un vero artista, a 360 gradi. Ci mancheranno le sue sfuriate e analisi post partita. Era unico. Aveva un modo inimitabile di descrivere cosa andava e cosa invece no. La sua critica era davvero molto potente e la esprimeva con una capacità assolutamente singolare. Bologna ha perso una figura davvero importante. Rappresenta un po’ il sogno e l’obiettivo per chi vuole intraprendere la strada del giornalismo a Bologna. Era pazzesco come nonostante le sue opinioni fossero molto polarizzanti, tutti sapessero esattamente cosa dicesse”.

