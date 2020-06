Addio a Negri, scomparso il portiere dello scudetto del ’64

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna comunica la scomparsa di William Negri, ex portiere eroe dello scudetto del ’64. L’ex rossoblu si è spento a Mantova all’età di 85 anni. In quella stagione leggendaria riuscì a subire appena 18 reti, aiutando i compagni guidati in panchina da Bernardini a cucirsi il tricolore sul petto.

Carbruo, così come veniva soprannominato è stato in rossoblù dal 1963 al 1967, oltre ad essere stato anche estremo difensore della Nazionale, prima che gli infortuni ne condizionassero la carriera. Il Bologna piange un altro dei suoi figli più amati, e partecipa commosso al dolore della famiglia e di tutti gli appassionati rossoblù. Anche la redazione di TuttoBolognaWeb manda le sue più sentite condoglianze alla famiglia del leggendario numero uno.