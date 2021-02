Adani: “Antov è forte, dovrà adattarsi alla tattica”

Nonostante sia arrivato sottotraccia, per gli addetti ai lavori Valentin Antov è un talento assicurato.

Per lui è pronto a garantire anche Daniele Adani, ex calciatore e attuale commentatore Sky: “Mi sbilancio, è una gran bella presa da parte della dirigenza rossoblù. Parliamo di un classe 2000, giovane, gli servirà tempo, ma in relazione all’età è molto avanti con il percorso. L’ho visto nella sfida di Europa League tra Roma e Cska Sofia e in altre occasioni: questo è forte”.