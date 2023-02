Adani: “Complimenti a Sartori e Motta”

Per Adani serve il mea culpa dei protagonisti interisti, allenatore in primis, mentre arrivano i complimenti per il lavoro di Motta e Sartori: "Serve il mea culpa di squadra e allenatore perché sette sconfitte in campionato sono troppe. Niente scuse - le parole di Adani - Ha ragione Lautaro, con le scuse non si va da nessuna parte. Una rosa come l'Inter non può fare prestazioni di questo tipo. Il Bologna? E' costruito bene, molto bravi Sartori e Motta".