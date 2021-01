Adamoli: “Partita importante per il Genoa. Palacio? Grande rammarico”

Intervenuto questo pomeriggio a Radio Nettuno Bologna 1, Gessi Adamoli ha parlato del Genoa e della partita di domani, sottolineando come il Bologna sia una buona squadra con un attacco temibile. Ecco le sue parole:

“La partita di domani sarà tosta, il Bologna è un’ottima squadra con ottimi elementi, soprattutto in attacco. Palacio va ancora forte, e mi chiedo ancora perchè il Genoa all’epoca non lo prese quando si svincolò dall’Inter. Ho grande rammarico. Poi c’è Barrow, che è imprevedibile e può incidere in qualunque momento della gara, così come anche Orsolini. Il Genoa dopo il Bologna andrà a Bergamo contro l’Atalanta e poi ospiterà il Cagliari. Sono necessari almeno 4 punti contro avversarie dirette come i rossoblù domani e i sardi, per non perdere il treno salvezza”.