Adama e Jerdy: la prima volta non si scorda mai

Nel rocambolesco 3-2 di Crotone, ad avviare la rimonta ci hanno pensato due che con il Bologna non avevano mai segnato: Adama Soumaoro e Jerdy Schouten.

Storie diverse e gol totalmente opposti. Il primo, quello del centrale francese, da vero e proprio rapinatore d’area di rigore, segnando il momentaneo 1-2. Il secondo, quello dell’olandese, con un destro da fuori area che ha pietrificato Cordaz e ha portato il Bfc momentaneamente al pareggio. Adama, per il primo gol con la maglia emiliana ha dovuto pazientare poco, appena dieci partite, mentre Jerdy aspettava questo momento da tanto tempo. Arrivato nell’estate del 2019, l’ex Excelsior ci ha messo ben 44 partite per trovare la prima gioia personale. Una cosa è certa, per entrambi la prima rete non poteva avere un sapore più dolce.