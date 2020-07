Adailton: “E’ mancato il salto di qualità per l’Europa”

Manca ancora un passo al Bologna per il salto di qualità definitivo, lo ha affermato Adailton, ex rossoblù, intervistato da Tmw. Per il brasiliano c’è il rischio di restare nella dimensione di mezzo, ma c’è il mercato che potrebbe portare pedine importanti:

“Forse Mihajlovic si aspettava di fare qualcosa in più – ha ammesso – Non dico arrivare in Europa League ma lottare, da qualche anno il Bologna fa bene e si salva, ma sembra non si riesca a fare il salto di qualità. Serve intervenire a livello psicologico e dimostrare più forza, poi Di Vaio mi ha detto che faranno qualcosa sul mercato. Diciamo che rischiano di restare in quella dimensione ma spero riescano a migliorare perché la piazza lo merita”.