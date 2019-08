Adailton: “Arrivare decimi non è scontato. Destro? E’ a un bivio”

Un grande ex del Bologna, talento cristallino, non sempre espresso con continuità, soprattutto con Sinisa Mihajlovic che alla conferenza di presentazione come nuovo allenatore rossoblù disse ‘Adailton in allenamento era un fenomeno poi in partita…’. Di questo e di altro ha parlato proprio il brasiliano al Resto del Carlino

“Da quando sono diventato allenatore vedo le cose da una diversa prospettiva – ha affermato – Si trattava all’epoca di una questione di ruolo, lui mi vedeva esterno di un attacco a tre ma di fatto era un 4-5-1. L’equivoco è chiarito, e so che gli allenatori cercano sempre il bene della squadra. La malattia di Sinisa? Sarebbe da egoisti pensare che possa dare il 100% al Bologna, ha una partita più importante da giocare. Però sono sicuro che, spese le energie per curarsi, tutti i suoi pensieri andranno alla squadra”.