Acquafresca: “Juve attenta, Mihaijlovic riesce sempre a tirare fuori il meglio da ogni giocatore”

Intervenuto in diretta radiofonica su Radio Bianconera, Robert Acquafresca ha parlato della sua ex squadra,il Bologna, e della delicata sfida di questa sera contro la Juventus.

Per l’ex attaccante del Cagliari tutto è ancora possibile, guai a sottovalutare gli uomini guidati da Sinisa Mihaijlovic:

“Chiaramente a Bologna la sfida contro la Juventus è molto sentita come per tutte le squadre d’Italia. I bianconeri attualmente non stanno attraversando un buon momento ma è proprio in queste situazioni che riescono ad uscire fuori il meglio”