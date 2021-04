Acquafresca: “Inter favorita contro il Bologna, ma la ripresa è sempre un’incognita “

Intervistato da TMW, l'ex rossoblù Robert Acquafresca ha parlato della situazione in campionato in vista di Bologna - Inter

"Non darei per scontata la vittoria dell'Inter, mancano tante partite. Il Milan va e uno scivolone può capitare a tutti, ma in ogni caso mi auguravo che potesse finire il dominio della Juventus. Per quanto riguarda i nerazzurri, la società dovrà essere contenta se riuscirà a portare a casa un trofeo. L’anno prossimo dovrà essere in grado di di fare un altro step anche in campo europeo".