Acquafresca: “Il Bologna è in difficoltà, il suo cammino è inspiegabile”

Doppio ex della partita, Robert Acquafresca ha parlato a Tuttomercatoweb del momento di Inter e Bologna e di cosa potrebbe succedere al Meazza stasera. Queste le sue parole:

“Il campionato del Bologna? Vedo i rossoblù in difficoltà. Il cammino del Bologna è abbastanza inspiegabile, per me il più incazzato è Mihajlovic. L’Inter? Viene da una vittoria in Champions che tiene vive le speranze, è rivitalizzata e avrà il morale a mille. Le squadre di Conte non mollano mai, anche quando sono morte hanno la capacità di tirare fuori qualcosa.”