Il Resto Del Carlino ha intervistato Robert Acquafresca, ex sia del Bologna che del Cagliari, a poche ore dalla sfida alla Sardergna Arena. Ecco le sue parole:

“Il calcio a volte incredibile. Passando in rassegna i calciatori del Cagliari è difficile accettare l’idea che oggi possa avere questa classifica. E non è che Di Francesco, sulla carta, in quanto a valore fosse da meno rispetto alla rosa che allenava”.