Acerbi: “Se non vinciamo con il Bologna torneremo a essere deficienti”

Ieri la Lazio è tornata in Champions League dopo 13 anni. La squadra di Inzaghi è sembrata tornare quella della passata stagione, campanello d’allarme per il Bologna che affronterà i biancocelesti sabato sera all’Olimpico. La Lazio ieri ha convinto e ha battuto per 3-1 il Borussia Dortmund. Al termine della gara ha parlato Acerbi che, oltre a commentare la vittoria, ha parlato del Bologna:

“Sono sempre sereno e in campo do tutto quello che ho. Faccio una vita sana e sono ambizioso. Dal campo bisogna sempre uscire con la coscienza pulita. Quando sbaglio sono il primo a rosicare, ma è normale. Sabato, contro il Bologna, se non faremo bella figura e non vinceremo torneremo a essere deficienti”.