Accordi preliminari, il comunicato ufficiale della Figc

Era già noto, ma adesso è anche ufficiale. Dal primo giugno è infatti possibile stringere accordi preliminari – quindi non ancora di fatto – tra squadre e calciatori. Il calciomercato inizierà ufficialmente il primo settembre e non in estate per via dell’emergenza Coronavirus, ma sarà comunque possibile firmare dei pre-contratti anche tra società e giocatori dello stesso campionato. Questo è proprio ciò che faranno i club di Serie A, la cui stagione terminerà non prima di inizio agosto.

Il comunicato ufficiale della Figc