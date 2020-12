Accardi: “Oggi Barrow è al 40%. Ascolti Sinisa e lo ringrazierà”

Procuratore di Mbaye, ma anche conoscitore di calcio, Beppe Accardi è stato intervistato da Repubblica sulla situazione dell’attaccante e del suo assistito:

“Non c’è il rischio che lui risenta la pressione di Mihajlovic – ha affermato – Pur avendo segnato parecchio da quando è in rossoblù, Musa sta dando il 40% di quello che vale. Fa bene Sinisa a punzecchiarlo. Io farei lo stesso.

Bisogna comportarsi come padri di famiglia, non scendere a compromessi. E ricordarsi che i no valgono molto più dei sì, almeno a quest’età. Lo dico non da procuratore ma perché ragiono allo stesso modo del mister, anche se sono un procuratore. Ma lo scopo è lo stesso: far crescere i ragazzi. Come ci si riesce? Facendo notare le cose che non vanno, anziché parlare di quelle che già sanno fare”.