L’agente di Ibrahima Mbaye, Giuseppe Accardi, è intervenuto a Tmw per parlare del mercato di gennaio che sarà e del terzino rossoblù:

“Nel mercato di gennaio qualcosa accadrà, ma non grandi movimenti. Il calcio, come tutti, ha problemi. Ma qualcuno ci gioca anche. Chi non può pagare gli stipendi oggi non deve anche fare mercato a gennaio”.