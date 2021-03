Accardi: “Mbaye aveva bisogno di un sorriso, ha un grande rapporto con Sinisa”

Tra le note positive della partita contro la Lazio c’è un ritrovato Ibrahima Mbaye, autore del gol che ha sbloccato il match. Mandato in campo all’ultimo per via del forfait di Dijks, ha contenuto bene Lazzari ed è stato pericoloso anche in area avversaria, realizzando una rete di rapina da centravanti d’area. Stadio ha intervistato il suo procuratore e padre adottivo, Beppe Accardi, per fare il punto sul momento del difensore senegalese, tornato protagonista in rossoblù dopo mesi di oblio:

“Non è un riscatto – ha esordito – è solo la dimostrazione che ci vuole pazienza, che è tutto nel calcio. Devi saper aspettare e farti trovare pronto. La cosa bella è che i momenti di pazienza di Mbaye sono anche di crescita, riflessione, lavoro. Alcuni si rodono dentro, mentre lui lavora sereno. E poi è meticoloso, maniacale nel lavoro”.