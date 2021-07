Aaron Hickey: il presente e futuro del Bologna

di Andrea Paganelli

La passata stagione non è stata fortunata per Aaron Hickey .

Arrivato come uno dei prospetti più interessanti della sua età, il classe 2002 ha giocato appena 11 gare in campionato, bloccato prima dal Covid e poi da un infortunio alla spalla. Nonostante ciò, lo scozzese ha attirato su di molte squadre: "Nonostante l'interesse di molti club, resterà qui al 100%. Il Bologna sta puntando molto su di lui e resterà con noi", ha detto Walter Sabatini, interpellato sull'argomento. Un messaggio chiaro: Hickey sarà il terzino del presente e del futuro di questo Bologna, e Mihajlovic conta di averlo a disposizione al più presto per iniziare a lavorare con lui.