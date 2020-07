Nella fondamentale vittoria di San Siro, il Bologna di Sinisa Mihaijlovic è riuscito in una speciale impresa.

Otto dei sedici giocatori del Bologna scesi in campo al Meazza sono infatti under 23. Solo due invece gli over 30.

Inoltre i rossoblu hanno chiuso la gara con in campo un 2002 (Baldursson), un 2001 (Juwara), un 1999 (Svanberg) ed un 1997 (Schouten). Un climax d’eta insomma per quella che inizia ad essere una formazione non solo giovane ma anche vincente.